Ecco la Lancia Delta Integrale elettrica sviluppata da GCK: esiste davvero

Circa un anno fa vi abbiamo parlato della Lancia Delta Integrale elettrica sviluppata GCK, che all’epoca era solo un render in CG. Oggi abbiamo finalmente la possibilità di vederla dal vivo, realizzata sul serio.

Nonostante la natura elettrica, lo stile esterno della vettura è il solito di sempre, iconico e leggendario. Sarà però un’edizione ultra limitata, GCK infatti ne costruirà appena 47 così suddivise: 36 saranno Lancia Delta Eco-e e 11 saranno Evo-e Rally, una variante che promette prestazioni maggiori rispetto alla versione “standard”.

Purtroppo al momento l’azienda non ha diffuso i dati tecnici della vettura, dunque non sappiamo quanto sia grande il pacco batterie, né quanto potente sia il motore installato. Di sicuro, anche per tenere fede al nome Integrale, la trazione sarà All-wheel Drive, con un singolo motore connesso alla trazione classica della Delta.

Inoltre la dinamica di guida potrà godere di una particolarità: GCK ha creato un cambio manuale pensato appositamente per il motore elettrico. Ma in quali Paesi verranno vendute queste speciali Delta elettriche? GCK promette una vendita possibile in tutto il mondo, con spedizioni ad hoc. Cosa pensate dell’idea del preparatore? Una Lancia Delta 100% elettrica vi stuzzica o pensate sia una dissacrazione bella e buona? Al di là del mito, che è rigorosamente a motore termico, siamo certi che tutte le unità elettriche prodotte verranno vendute in poco tempo…