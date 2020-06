Lancia Delta Integrale distrutta in un incidente nel centro di Biella

La Lancia Delta Integrale è una vettura al contempo iconica, storica e leggendaria. Il primo dei tre aggettivi è relativo alla memoria che gli appassionati hanno della magnifica vettura, il secondo riguarda l'importanza che l'auto ha avuto per il marchio Lancia, e infine il terzo si deve agli incredibili risultati ottenuti nel mondo del rally.

Purtroppo però, nel corso della giornata di mercoledì 10 giugno, un esemplare di Delta Integrale è rimasto gravemente danneggiato in seguito a un incidente con una Fiat 500L. Le due auto si sono scontrate a velocità moderata nei pressi di un incrocio del centro di Biella, in Piemonte, ma al momento le cause dell'incidente sono ancora da verificarsi, anche se si parla della mancata cessione della precedenza da parte di uno dei due automobilisti.

Nota sicuramente positiva il fatto che nessuna delle persone a bordo delle due vetture sia rimasta seriamente ferita. Il problema in questo caso è relativo all'importanza e alla rarità della Lancia Delta Integrale, la quale incarna un vero e proprio cimelio della storia dell'automobilismo. Ancora oggi infatti sono in molti a lodare la Lancia dell'epoca, e ne è un esempio la riproposizione di una nuova Lancia Stratos che Manifattura Automobili Torino presenterà il prossimo mese di settembre.

Nel frattempo sono finiti all'asta altri due mitici esemplari: una Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II del 1994 e una Lancia Delta S4 Rally del 1985. RM Sotheby's, casa che curerà la cessione dei veicoli, prevede di venderle rispettivamente per 77.000 ed 836.000 euro. Non crediamo ci sia da aggiungere altro.

A ogni modo il futuro di Lancia difficilmente tornerà, almeno nel breve termine, a brillare come fece un tempo. Oggigiorno il mondo dell'autovettura si sta evolvendo a ritmi incredibili, e in pochi anni si è passati dall'ibridizzazione all'elettrificazione totale. Neanche quest'ambito però mira a dimenticare Lancia: ecco a voi pertanto una Delta Integrale trasformata in auto elettrica.