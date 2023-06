Ecco la Lancia Delta con l'iconica livrea Martini con cui correrà Sebastien Loeb

Come vi avevamo raccontato poche settimane fa Sebastien Loeb guiderà una Lancia Delta elettrica nel campionato WRX e in queste ore ne è stata svelata la livrea definitiva. Come potete notare dall'immagine di cui sopra è evidente il richiamo ad un marchio leggendario.

Stiamo parlando ovviamente di Martini, che insieme a Marlboro e Alitalia, è fra le livree più belle di sempre. Sebastien Loeb correrà nel FIA World Rallycross Championship 2023 che scatterà domani, 4 giugno, per il team Special ONE Racing, che ha appunto deciso di ispirarsi alla mitica Lancia Delta HF Martini vincitrice del World Rally Championship.

La scuderia, oltre che da Loeb, sarà formata dal pilota francese di rallycross Guerlain Chicherit, e i due avranno a disposizione una potenza monstre. La Delta Evo-e RX svilupperà infatti 662 cavalli grazie a due motori elettrici, uno per ogni asse, da 331 cavalli ciascuno. In soli 1,8 secondi il Deltone raggiungerà i 100 km/h, mentre la velocità massima non è stata dichiarata, ma siamo certi che supererà agilmente i 250 km/h.

Rispetto alla Delta originale la Evo-e vanta dei parafanghi più larghi, ed inoltre si possono notare degli splitter più pronunciati e aggressivi. Il tocco di modernità è invece dato dai fari a LED, che ovviamente non erano presenti sul Deltone anni '90.

"Vengo da una generazione cresciuta vedendo le vittorie delle Lancia Delta nei rally, quindi naturalmente ho un debole per questa macchina – ha dichiarato Loeb - ma quando Guerlain mi ha parlato per la prima volta di affrontare una stagione di rallycross con esso, ho pensato che fosse pazzo. Poi ho provato la macchina lo scorso dicembre e sono stato subito conquistato dalle sue doti dinamiche. Ho una grande fiducia in questo progetto e non vedo l'ora di portarlo sulle piste di tutto il mondo. Queste macchine sono entusiasmanti da guidare e il World RX è la piattaforma perfetta per promuovere quest'evoluzione", ha concluso Loeb che ha già corso in questa categoria nel 2016 e nel 2018 alla guida di una Peugeot 208 WRX.