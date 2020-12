La Lancia Delta HF Integrale torna in vita grazie a un nuovo progetto

La Lancia Delta HF Integrale è di sicuro una delle vetture più iconiche di sempre, capace di ispirare un’intera generazione e rappresentare, ancora oggi, un punto di riferimento. A livello ufficiale, Lancia non ha mai voluto rilanciare il progetto in modo serio, la legacy è però portata avanti da appassionati e designer.

Oggi vi parliamo di un’idea nata a Sebastiano Ciarcià. Il designer ha infatti creato un progetto per riportare in vita la Delta HF Integrale aggiornandola ai nostri tempi, rendendola più moderna e accattivante. Agli irriducibili del design originale probabilmente farà storcere il naso, il designer però ha voluto omaggiare la vettura enfatizzando tutte le linee principali.

Scrive Ciarcià su Instagram: “Ho iniziato questo progetto quasi per caso, poi ho continuato per passione e ho deciso di portarlo a termine cercando di ottenere il miglior risultato possibile. Sinceramente è qualcosa che non mi sarei mai aspettato, visto che per me la Delta rappresenta una di quelle icone intoccabili, insostituibili, non possono esserci sostituti, solo successori. Per me, come per qualsiasi altro appassionato di auto, è un peccato vedere cos’è diventato oggi il marchio Lancia, motivo per cui ho voluto sviluppare un progetto simile. Spero vi piaccia.” Trovate molte più immagini e sketch cliccando sul link in Fonte.