La Lancia Delta HF Integrale di Rowan Atkinson è in vendita

L'attore britannico Rowan Atkinson, dai più conosciuto come Mr. Bean, ha deciso di mettere in vendita una delle auto che compongono la sua rinomata collezione, precisamente un'italianissima Lancia Delta HF Integrale.

Dopo aver messo all'asta la sua Ford Falcon del 1964, Rowan Atkinson ha deciso di separarsi dal mitico "Deltone", e precisamente dal modello Evo II targato 1993. L'aveva acquistata a maggio del 2021 con 87mila chilometri sul contachilometri, e dopo averne percorsi 3.000 nel giro di poco più di due anni (niente male), ha deciso appunto di venderla al miglior offerente.

Pare che il grande comico abbia deciso di acquistare la vettura italiana attratto dal suo colore non proprio così usuale per la Delta, leggasi il Lord Blue, un blu scuro in pieno stile lord inglese appunto. E' un modello che prevede la guida a sinistra, anche perchè era stata originariamente venduta in Giappone e quindi importata nel Regno Unito nel 2011, e resta senza dubbio un pezzo di prestigio per ogni collezionista che si rispetti.

E' infatti una delle ultime Lancia Delta Evo utilizzate per omologare la versione da rally della stessa sportiva italiana, dotata quindi del nuovo turbo Garrett, su un propulsore da 2.0 litri turbocompresso da 16 valvole con una potenza di 215 cavalli. Spiccano i classici cerchi in lega multirazze da 16 pollici, il tappo del serbatoio in stile racing in alluminio, ma anche il volante MOMO in pelle, i sedili Recaro con lo schienale alto, e altre piccole chicche che meritano davvero di essere viste.

Chi volesse tentare l'acquisto della Lancia Delta Integrale appartenente a Rowan Atkinson dovà recarsi presso Stoneleigh Park, nel Warwickshire, il 25 febbraio prossimo, e l'evento sarà gestito da Silverstone Auctions. Ci si aspetta una vendita fra i 75mila e gli 85mila euro, una stima in linea con il valore di un Deltone del 1993 tenuto in condizioni eccellenti e appartenente ad un personaggio famoso. L'HF Integrale resta una uno dei grandi miti della storia del motorsport: ma quali sono secondo voi le 10 auto più iconiche del rally?