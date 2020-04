La Lancia Delta HF Integrale rivive in un progetto tutto italiano

Valerio Vessella, designer nel settore automotive, ha omaggiato a modo suo la mitica Lancia Delta HF Integrale, una vettura leggendaria che - come abbiamo più volte ricordato - ha fatto decisamente epoca, sia in versione stradale che nella variante da competizione.

I render creati dal designer italiano, pubblicati sul suo account Instagram, sono quantomai futuristici, un omaggio in piena regola come si evince dal nome stesso dell'auto: Hommage. Oltre a una versione stradale dal design minimalista, Vessella ha creato anche una variante ispirata al mondo delle corse, che in diversi dettagli ricorda la livrea originale Martini Racing.

Come ormai sappiamo, Lancia Delta HF Integrale rappresenta oggi un'epoca d'oro del tutto sfumata, quando Lancia era ancora sinonimo di estrema eleganza Made in Italy in campo stradale e di vittoria in ambito sportivo. Oggi ciò che rimane dell'azienda è una Lancia Ypsilon aggiornata raramente, rivolta a una fascia di mercato medio-bassa, un modello dalle bassissime ambizioni, nulla a che vedere con la gloria della Delta HF Integrale.

E se un giorno l'azienda resuscitasse dalle sue ceneri, come farebbe una fenice, per proporre al pubblico proprio una Delta riveduta e corretta, rispettosa del passato ma in ogni caso al passo coi tempi? Sognare non ci costa nulla...