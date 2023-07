Lancia Delta HF Integrale Martini all'asta: servono 150mila euro, ma che gioiello

Se foste alla ricerca di una splendida Lancia Delta HF Integrale Martini, questa potrebbe essere l'occasione giusta. Presso la casa d'asta Bonhams è infatti in vendita uno splendido esemplare della sportiva italiana, tenuto ovviamente in perfette condizioni.

Dopo l'asta per la splendida Lancia Delta del 1990 di Miki Biasion, la vettura dominatrice dei rally a cavallo fra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, torna nuovamente protagonista, questa volta con un modello costruito per celebrare le cinque vittorie consecutive nel campionato costruttori WRC.

Si tratta di una vettura che venne realizzata in sole 400 unità, e una di queste, anno 1992, sarà messa all'asta il prossimo 18 agosto. Come detto in apertura, si tratta di un modello con i colori Martini, fra le livree più belle di sempre nella storia del motorsport, nonché i famosi cerchi Speedline da 15 pollici multi razza.

Gli interni sono invece impreziositi dai sedili Recaro rifiniti in Alcantara nera con i loghi HF ben visibili sul poggiatesta. Lo stesso materiale lo ritroviamo anche sul “tetto” della vettura, mentre le cinture di sicurezza sono di colore rosso, oltre al volante sportivo e la targa numerata.

Aprendo il cofano, rigorosamente bianco e bombato, troviamo un motore 2.0 litri quatto cilindri sovralimentato, con 16 valvole e iniezione elettronica, per una potenza totale di 210 cavalli, cambio manuale a cinque marce e ovviamente trazione rigorosamente integrale.

La Lancia Delta HF Integrale Martini in vendita sarà la numero 374 delle 400 costruite, e la stessa ha trascorso la maggior parte della sua vita in Giappone, ma anche in Spagna, e attualmente si trova negli Stati Uniti, in California. Sul contachilometri sono segnati poco meno di 22mila chilometri, con ultima revisione nel 2021, e l'asta prevede un costo di vendita compreso fra i 144mila e i 171mila euro.