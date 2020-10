Una Lancia Delta HF Integrale di LEGO: sterza e ha tre motori elettrici

La mitica Lancia Delta HF Integrale è sicuramente una delle vetture più desiderate di sempre, almeno da noi italiani. Le quotazioni attuali però sono abbastanza proibitive, così qualcuno ha ben pensato di costruirne una fatta di LEGO.

Non è la prima volta che vi raccontiamo una storia simile, anzi, lo scorso maggio abbiamo visto un intero set rally Martini Lancia riprodotto con i mattoncini danesi. Ora qualcuno ci ha riprovato, focalizzandosi sulla Lancia Delta Integrale 16V sempre con livrea Martini Racing. Il progetto si può ammirare su LEGO Ideas, il sito dedicato ad appassionati e artisti che - grazie al contributo degli utenti del web - possono far arrivare alla società danese per l’appunto idee e/o progetti che un giorno potrebbero esser venduti nei negozi LEGO di tutto il mondo.

La Lancia Delta in oggetto è già supportata da 3.313 persone e anche voi potete darle una mano, mancano 478 giorni alla chiusura della campagna. Ma passiamo ai dettagli: l’opera è stata realizzata utilizzando 2.584 pezzi, è potenziata da 3 motori elettrici PF Large, con possibilità di montare 2 o 3 PF XL, la leva del cambio switcha la trazione posteriore oppure 4WD, lo sterzo si può regolare in altezza - con le ruote che girano grazie alla geometria Ackermann. Non mancano ovviamente le sospensioni, per un piccolo capolavoro di stile e tecnica.