Lancia Delta HF Integrale: l'ex capo designer di Stellantis vende il suo esemplare

Ralph Gilles, il direttore creativo di Stellantis, ha messo in vendita la sua pregiata Lancia Delta HF Integrale Evo. Questa vettura, un simbolo tra le auto sportive compatte, è stata acquistata da Gilles nel 2018 e ora torna sul mercato.

Con un passato glorioso nei rally, la Delta Integrale di Gilles ha percorso circa 101.000 km e si presenta in ottime condizioni, con un motore rinnovato e migliorato per prestazioni elevate. Essa non è solo un’auto con una storia affascinante, ma è anche un esempio di come la passione per il design e la performance possano convivere in un unico veicolo. Questa Delta Integrale, con la sua livrea Rosso Monza, incarna lo spirito dei rally degli anni '80 e '90.

Il motore turbo da 2,0 litri, cuore pulsante di questa macchina, è stato curato con attenzione da Gilles, che ha scelto componenti di alta qualità per assicurare che ogni accensione fosse un preludio a un’esperienza di guida senza eguali. La scelta di mantenere molti degli elementi originali, come la trasmissione e i differenziali, non è solo un omaggio alla storia della Delta Integrale, ma anche una dichiarazione di fiducia nella sua ingegneria senza tempo (e che di conseguenza, mantengono alto il prezzo di vendita).

L’interno della vettura, con i suoi sedili in tessuto grigio e l’unità audio Pioneer, vi è un puro ritorno al passato in un’atmosfera retrò, dove ogni dettaglio è un ricordo di gare vinte e sfide superate. La Delta Integrale di Gilles è più di un’auto: è un pezzo di storia vivente, un testimone di un’epoca in cui l’innovazione e la passione per la velocità si fondevano per creare leggende su quattro ruote.

Mentre Gilles si prepara a passare il testimone al prossimo fortunato proprietario, c’è la speranza che questa Delta Integrale continui a essere guidata con lo stesso spirito con cui è stata creata e che venga curata e mantenuta come Gilles ha fatto in questi ultimi anni.

Purtroppo non abbiamo molte informazioni sul prezzo di vendita, ma pensiamo che possa girare intorno alla soglia dei 100.000 euro. Per avere un metro di paragone, una rara Lancia Delta HF Integrale Evo 2 fu messa all'asta con un prezzo base di 120.000 euro. La vettura era di colorazione Blu Lagos, una delle sole 215 prodotte nel 1995 e con soli 65.000 km percorsi.

