Questa Lancia Delta HF Integrale Evo rossa è il regalo perfetto per Natale

L'entusiasmo verso il "Deltone" in Italia probabilmente è rimasto intatto dalla nascita ad oggi. Ideata come mansueta compatta nel 1979, ebbe la sua reincarnazione più iconica nel 1991, con la Delta HF Integrale Evoluzione. Ultimamente la fama del modello sta aumentando anche all'estero, dove è sempre più amata e ricercata.

Oggi vi presentiamo una Integrale Evo con 119.456 chilometri sul tachimetro, non pochi per un modello spesso destinato al collezionismo. L'esemplare, finito in Rosso Monza e con interni in Alcantara beige, tuttavia gode di condizioni spettacolari, dimostrando che cosa si può ottenere con una regolare manutenzione e con un oculato restauro.

Trattandosi di una Evo II dispone di una potenza di 205 CV a 5750 giri al minuto. Il quattro cilindri in linea da 2,0 litri è dotato in questa versione di 4 valvole per cilindro ed è supportato da un turbocompressore. Con soli 1.300 kg di peso ed un telaio pensato per i rally la Delta HF Integrale Evo II era una delle berline a due volumi più veloci del periodo.

Questa Delta è stata costruita nel 1993 ed è stata venduta in Italia nel 1994, il proprietario la arricchì con un indicatore turbo, un cofano anteriore alleggerito e uno scarico aftermarket. L'auto è infine giunta nel Vermont, Stati Uniti. Attualmente la Delta è in vendita nel sito Collecting Cars, l'asta è destinata a concludersi tra due giorni e l'offerta massima attuale è di 55.500 dollari, circa 49.000 euro.

Ultimamente il nome della Delta è tornato alla ribalta per il restomod prodotto dalla GCK Exclusiv-e. L'azienda francese, inoltre, schiererà una Delta da Rally Cross nel mondiale 2022. (immagini Collecting Cars)