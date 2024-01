Una Lancia Delta HF Integrale Evo 2 Blu Lagos all'asta: vale più di 120mila euro

Una splendida Lancia Delta HF Integrale è al momento all'asta e l'esemplare è di quelli esclusivi. Si tratta infatti di un modello Evo 2 in colorazione Blu Lagos, quindi una versione in edizione limitata e che ovviamente ne aumenta il valore.

Lancia sta vivendo una rivoluzione e potrebbe fare ritorno nei rally con la Ypsilon che verrà svelata il prossimo febbraio. E in attesa del futuro, si spera luminoso, gli amanti del marchio continuano a guardare al passato a cominciare proprio dal Deltone, auto che ha fatto battere il cuore a milioni di italiani e non solo.

All'asta è finita di recente una delle sole 215 Delta costruite in Blu Lagos, una tonalità decisamente rara ma che si sposa perfettamente con le forme della berlina sportiva italiana: del resto, con quale colore non sta bene?

La Delta in oggetto è dotata dei classici cerchi in lega silver da 16 pollici, mentre all'interno spiccano i sedili a firma Recaro con finiture in pelle beige chiaro. La data di produzione è il 1995 e nel corso di questi 29 anni ha avuto solamente due proprietari, fra cui quello che la sta mettendo in vendita che l'ha acquistata esattamente dieci anni fa, nel 2004. Sul contachilometri, 65mila km all'attivo, di conseguenza stiamo parlando di una vettura quasi pari al nuovo.

La Delta Evo 2 è la più evoluta del punto di vista meccanico fra le Deltone mai realizzate, e sotto il cofano vanta lo storico motore da 215 cavalli, unito ad un cambio manuale a cinque marce e all'iconica trazione integrale. La velocità massima è di 220 km/h, mentre i 100 km/h sono raggiungibili in 5,7 secondi con tanto di classico “schiacciamento” contro il sedile quando entra in azione la coppia.

La Lancia Delta Evo 2 Blu Lagos sarà messa all'asta il prossimo 2 febbraio presso la Rétromobile 2024 di Artcuriale e la stima è compresa fra i 120 e 150mila euro, un bel gruzzoletto. Ricordiamo che Lancia ha in programma la nuova Delta, in uscita nel 2028 e solo elettrica.