Questa Lancia Delta HF Integrale del 1990 ha percorso 200 km ed è in vendita

Avete sempre sognato di possedere una Lancia Delta HF Integrale 16V praticamente immacolata, quasi a km zero? Eccone una del 1990 in vendita tramite RM Sotheby’s.

Il contachilometri indica appena 200 km e il proprietario attuale assicura che negli anni è stata curata in maniera maniacale, ha ricevuto dunque una corretta manutenzione e non ha “eventi” da riportare, come incidenti o altro. Due i proprietari totali, per 26 anni inoltre è rimasta ferma nel garage del proprietario originale. Parliamo di una Lancia Delta HF Integrale 16V del 1990 con telaio numero ZLA831AB000507445 e carrozzeria tinteggiata in rosso, il cui prezzo finale dovrebbe oscillare fra i 75.000 e i 90.000 euro.

Un modello davvero straordinario che vanta anche sedili Recaro e un tettuccio apribile. Una volta arrivata in Germania nel 2016 (oggi si trova a Karlskron infatti, nel Paese tedesco), la vettura ha ottenuto diversi nuovi elementi come una pompa per l’acqua e un set di gomme Pirelli P Zero Asimmetrico. Viene inoltre accompagnata di tutti i suoi manuali originali, alcuni materiali promozionali della Lancia Delta dell’epoca, una copia del libretto italiano originale e un certificato ASI.

Costruita con il mondo del rally in mente, questa speciale Delta HF Integrale 16V offre la bellezza di 200 CV con tanto di turbocompressore e intercooler. Giù al link fonte trovate la pagina d’asta ufficiale. (Foto: Peter Singhof ©2021 Courtesy of RM Sotheby's)