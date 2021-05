Una Lancia Delta HF Evo 2 battuta a un prezzo da capogiro: è una Edizione Finale

La Lancia Delta è di certo una delle vetture più iconiche mai costruite nel nostro Paese, un modello senza tempo che ancora oggi - anche vista la rarità delle unità in ottime condizioni - è in grado di alzare cifre da capogiro. Come la speciale Lancia Delta HF Evo 2 che vedete in foto, battuta all’asta per 252.989 euro.

Una Delta assolutamente fuori dal comune, ancor più rara delle illustri colleghi: il prezzo abominevole è infatti spiegato dal suo essere Edizione Finale, una variante a tiratura limitata prodotta soltanto in 250 esemplari e venduta esclusivamente sul mercato giapponese - capite dunque che ci troviamo di fronte a un vero e proprio gioiello per collezionisti.

Visto il ”badge” Edizione Finale, la Delta in questione risulta verniciata di Rosso Bordeaux con strisce gialle e blu che la tagliano letteralmente in due. L’anno di produzione è il 1995 e il numero dell’esemplare è il 92, anche se con il tempo qualche modifica alla meccanica originale è stata fatta.

Pensiamo a un motore potenziato e portato a 253 CV e a nuove sospensioni Eibach. A puntino anche la manutenzione, giusto l’anno scorso infatti con un intervento si è andati a cambiare la batteria, la cinghia, le candele e la pompa del carburante. Per vedere altre foto dell’auto potete andare sul sito ufficiale di Silverstone Auctions.