Lancia Delta Erre20: quando la Delta diventò un SUV/Crossover

Ormai abbiamo visto la Lancia Delta in ogni salsa, anche nella "conversione" Lancia Hyena Zagato voluta da Paul Koot. A qualcuno però potrebbe mancare la Lancia Delta Erre20.

Potete ammirare la vettura nelle immagini pubblicate sul web da AutoGespot, scattate a Monaco lo scorso anno. In questo caso la Delta è diventata un vero e proprio SUV/Crossover ed è certamente uno dei modelli più originali creati sull'ossatura della mitica Lancia Delta. La sua esistenza si deve a Riccardo Errani, che ha modificato l'icona anni '80 e '90 nel 2006 per omaggiare 20 anni di collaborazione fra il suo team e Lancia - del resto il nome Erre20 parla chiaro, indica anche che ne esistono solo 20 esemplari.

Probabilmente il modello non piacerà a molti di voi, del resto l'estetica della vettura è cambiata profondamente, ma bisogna riconoscere l'originalità. Quella che una volta doveva essere una normale Delta è ora appoggiata su una piattaforma più ampia, anche per fare spazio alle ruote da off-road di maggior diametro, inoltre notiamo un cofano motore ridisegnato e paraurti di maggiori dimensioni rispetto al normale. A spingere questa particolare versione troviamo un motore 3.0 in grado di erogare 500 CV di potenza. Chiude il cerchio il colore arancione acceso: impossibile passare inosservati a bordo di un bolide simile.