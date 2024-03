Sarà così la nuova Lancia Delta elettrica? Un designer immagina anche la Fulvia

Lancia arriva da quasi 10 anni in cui ha avuto in line-up una sola vettura, la Ypsilon, una citycar “chic” che ha sicuramente venduto bene ma non ha esaltato gli appassionati. Per questo motivo il brand vuole adesso rilanciarsi totalmente e in futuro potrebbero arrivare nuovi veicoli come la Delta Integrale e la Fulvia.

Il 2024 è già un anno storico per Lancia, che ha infatti lanciato la nuova Ypsilon. Un restyling iniziato dalle fondamenta, abbiamo infatti a che fare con un’utilitaria di Segmento B, più spaziosa, costosa e (anche) elettrica. Un cambio di paradigma importante che continuerà anche nel futuro con la nuova Lancia Delta HF che sarà presentata nel 2028.

Qualcuno ha poi immaginato anche una possibile Lancia Fulvia realizzata con i nuovi canoni stilistici del brand. Quel “qualcuno” nello specifico è il designer Mirko Del Prete, che ha disegnato quello che secondo lui potrebbe essere il rilancio della Delta Integrale. Una tre porte che riprende il frontale della nuova Ypsilon, anche se poi il corpo sembra mescolare elementi della Delta originale a quelli di una Renault 5 Turbo.

Più accattivante, secondo il nostro parere, il render futuristico della Lancia Fulvia sempre firmato Del Prete. Su questo fronte l’ispirazione sembra essere una BMW M2, una due porte dal DNA sportivo che però - a meno di clamorose novità - non vedremo mai davvero. Se Lancia ha in qualche modo preannunciato il ritorno della Delta HF, della Fulvia non ha parlato ancora nessuno - e aggiungeremmo “Peccato!” vista la bellezza di questo render.

Su Philips Vision P215W, lampada di segnalazione è uno dei più venduti di oggi.