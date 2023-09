Lancia Delta ECV2: l'incredibile erede della S4 che purtroppo non vide mai la luce

Gli anni '80 e '90 sono stati gli anni delle sperimentazioni estreme, periodo in cui sono nate supercar e vetture incredibili da ogni punto di vista. Fu proprio in quegli anni che venne realizzata la mitologica Lancia Delta ECV, mostro da rally che non corse mai, nonché la sua erede, la ECV 2.

Quest'ultima era un'evoluzione proprio della ECV dopo che la federazione decise di cambiare i regolamenti. Nacque nel 1988 e dalla sua aveva un peso leggerissimo, solamente 910 chilogrammi, ma con una potenza incredibile di ben 600 cavalli a 8.000 giri al minuto.

A livello estetico si tratta di una vettura completamente differente rispetto all'antenata S4 e al concept ECV, a cominciare dalle dimensioni, decisamente più compatte. Per favorire l'aerodinamica, si era optato per uno spoiler vistoso posizionato a metà del lunotto posteriore, così come suggerito dai test nella galleria del vento.

La coda risulta inoltre essere più corta, con la copertura trasparente del motore che diventa avvolgente. Non ci sono più le vistose prese d'aria sui montanti posteriori, una caratteristica tipica della Delta S4 e della ECV, mentre è rimasta la feritoia sul tetto per far entrare l'aria nel vano motore.

Decisamente muscoloso il cofano anteriore, con una doppia apertura di generose dimensioni, che permette di raffreddare i radiatori nascosti al suo interno. Inoltre vi si trova, sempre sul muso, uno spoiler anteriore raccordato alla calandra con una mascherina molto simile a quella della Lancia Delta, con tanto i profilo rosso.

Belli anche i fari, completamente carenati e di dimensioni ridotte, mentre sul profilo si notano le minigonne che si raccordano perfettamente ai passaruota importanti per ospitare le ruote dotate di cerchi in lega con tanto di dischi esterni, un classico degli anni '80 e '90, e che permettono di meglio raffreddare i freni.

Splendido anche il colore scelto, un bianco perlato con l'aggiunta degli indelebili colori di Martini Racing, assieme a Marlboro fra le livree più belle di sempre. Il rosso e l'azzurro li ritroviamo lungo la fiancata e anche sul posteriore, e regalano alla vettura quell'aura magica che ogni appassionato di auto ovviamente apprezza.

Il motore della Lancia Delta ECV2 era un 4 cilindri posizionato in zona posteriore/centrale, con un doppio albero a camme in testa, un sistema bi-turbo Trfilux con una cilindrata di 1759 centimetri cubici. La velocità massima non è stata dichiarata ma superava agilmente i 230 km/h: peccato non sia mai entrata in azione, ma chi volesse può vederla presso il museo Heritage di Stellantis a Torino.