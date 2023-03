Lancia Delta ECV1, il mostro da rally che non corse mai: 'Potevamo raggiungere i 1.000 CV'

La storia della Lancia Delta ECV1 è una di quelle che merita senza dubbio di essere raccontata. Si tratta di una delle auto da rally più potenti mai realizzate ma che purtroppo non vide mai la luce per un cambio in corsa dei regolamenti.

La Lancia Delta ECV1, per gli amanti del motorsport rappresenta una sorta di animale mitologico. Venne presentata per la prima volta in occasione del Motorshow di Bologna del 1986, storica fiera emiliana, un tempo principale fiera nazionale delle auto.

Il modello presentava una colorazione rosso scuro con le tipiche bande azzurro e blu di Martini e dei cerchi di colore scuro. Esternamente rappresentava un'evoluzione della Lancia Delta S4, l'auto rally più potente mai creata, ma di fatto “stracciava” la sua antenata in quanto a prestazioni.

La Lancia Delta ECV1 vantava infatti una potenza da 600 cavalli a 8.000 giri al minuto nella configurazione da sterrato, ma in quella da asfalto, dove ovviamente le auto hanno una maggiore velocità grazie anche ad un assetto più rigido, raggiungeva tranquillamente gli ottocento cavalli.

La velocità massima era invece di 230 km/h per un peso totale di soli 930 kg grazie ad un ampio utilizzato del kevlar e della fibra di carbonio. Si tratta di una vettura che riuscì a “spaventare” gli avversari pur non scendendo mai in pista, e che dimostrò le grandi capacità ingegneristiche italiane, qualità che è stata più volte confermata con le grandi vittorie ottenute nei vari campionati motoristici.

Il telaio della Lancia Delta ECV1 era innovativo, di fatto rivoluzionario per l'epoca, ma anche i cerchi in lega da 16 pollici Speedline erano qualcosa di mai visto prima, pesando solo 6 chilogrammi.

Purtroppo il prototipo venne abbandonato definitivamente nel 1986 dopo una serie di incidenti mortali nell'allora mondiale rally dove dominavano le Gruppo B. A segnare la definitiva ascesa delle “bestie”, auto davvero incontrollabili, veloci e dalla potenza monstre, fu la morte di Henri Toivonen e del suo co-pilota Sergio Cresto in occasione del Tour de Corse di quell'anno a bordo di una Lancia Delta S4.

La FIA decise di sopprimere le Gruppo B e la successiva evoluzione, le Gruppo S (di cui la ECV avrebbe dovuto farne parte), in favore delle A e delle N, riducendo di molto la potenza e limitando le appendici aerodinamiche delle vetture.

"Spero un giorno di poter usare la macchina – dichiarò all'epoca l'ingegner Carlo Lombardi, il padre della ECV - è già stata testata e va molto bene. Forse il Gruppo S ci sarà tra tre o quattro anni ma, qualunque cosa accada, abbiamo migliorato la nostra conoscenza della tecnologia e questo non può che essere positivo per il futuro”.

Carlo Lombardi, in un'intervista recente, ha aggiunto: “Montava un motore da 1.750 cc da quattro cilindri che teoricamente avrebbe potuto raggiungere le potenze delle Formula 1 di allora da 1.000 CV anche se noi non avremmo mai raggiunto quelle potenze”. La Lancia Delta come l'Impreza è una delle 10 auto iconiche del mondo del rally: vedremo mai altre vetture simili in gara?