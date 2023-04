La Lancia Delta detta ancora legge: è più veloce della GR Yaris. Il video dello show

La nuova Lancia Delta sarà geometrica, muscolosa e quella che tutti sognano. Parole del CEO della casa automobilistica torinese, Napolitano, che ha promesso l'arrivo nei prossimi anni di un nuovo Deltone.

Nel frattempo la mitica vettura degli anni '90 continua a spopolare fra gli appassionati e lo si capisce chiaramente dalle notizie degli ultimi giorni. Dopo l'annuncio che Sebastien Loab guiderà una Lancia Delta elettrica nel WRX, la berlina italiana è stata la protagonista di un interessante filmato in cui alcune hatchback si sfidano fra di loro.

Jason Cammisa ha deciso in particolare di testare le due “cattive” di casa Toyota, leggasi la Corolla GR e la GR Yaris, e per farlo si è recato presso il circuito di Willow Springs per vedere quale delle due fosse la più veloce.

Per rendere la sfida ancora più interessante ha deciso di aggiungere un po' di pepe, facendo scendere in campo anche una Lancia Delta Integrale HF, oltre che una Golf R e una splendida Civic Type-R, fresca di record al Nurburgring.

Ebbene, forse un po' a sorpresa, la piccola cattivella Yaris è risultata la più lenta del gruppo, fissando il cronometro attorno all'un minuto e 28 secondi, un secondo in più rispetto a quello del Deltone, 1:27.09.

Dell'italiana ha fatto però meglio la GR Corolla, con 1 minuto 22 secondi e 94 centesimi, ma davanti si è piazzata la Honda Civic Type-R, che ha registrato il record con 1:22.41, tempo incredibile e paragonabile a quello della Ferrari 458 Italia.

Più lenta della Corolla e della Honda invece la Golf R, che ha battuto comunque la Delta e la Yaris. Si tratta di un video che conferma nuovamente quanto sia interessante la Civic e nel contempo quanto ancora la nostra Lancia Delta detti legge. Tenendo conto che la berlina italiana vanta poco più di 200 cavalli, contro i 260 della Yaris e con un peso maggiore, il record di Willow Springs è decisamente da incorniciare.