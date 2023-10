Lancia Delta di Biasion ufficialmente 'opera d'arte': arriva il certificato di Stellantis

La Lancia Delta di Miki Biasion ha ricevuto la Certificazione di Autenticità da parte di Stellantis e della stessa azienda torinese. Presso l’Heritage Hub di Stellantis, il CEO di Lancia Luca Napolitano, assieme a Roberto Giolito, Head of Stellantis Heritage, hanno consegnato l'attestato al due volte campione del mondo rally.

Biasion è in possesso di una Lancia Delta 4WD del 1986, oggetto appunto della certificazione che, come specifica Stellantis: “Attesta l’autenticità della vettura ed è frutto di un approfondito esame tecnico-storico da parte del costruttore, che vede una stretta collaborazione fra i tecnici di Heritage e quelli del Brand, per definire senza ombra di dubbio l’identità della vettura”.

Ai proprietari di vetture che riescono ad ottenere questo certificato di pregio viene consegnata una documentazione che comprende anche la placca di certificazione “Lancia Classiche” e un cofanetto con un book in cui viene narrata la storia della vettura, oltre ai criteri di intervento e alle foto dei componenti valutati.

Stellantis, sulla sua pagina Facebook e sul sito, ha pubblicato un bello scatto con Miki Biasion durante la consegna del certificato e nel contempo ha mostrato la foto del primissimo muletto che venne realizzato da Lancia e Abarth per la Delta che avrebbe partecipato al mondiale.

Si tratta di una vettura che venne utilizzata durante i test all'Isola d'Elba del 1986, e che fu anche protagonista di un clamoroso volo di settanta metri nella scarpata, e in seguito modificata ampiamente nell'aerodinamica.

La Delta, insieme alla Subaru Impreza, è una delle 10 auto di rally iconiche, una vettura che è entrata nell'immaginario collettivo e che con il suo stile ha guidato il design delle vetture successive del marchio.

La bella notizia è che nel 2028 la Delta tornerà nelle nuove vesti di 100% elettrica, proseguendo così il piano di rilancio di Lancia che scatterà l'anno prossimo con l'arrivo della nuova Ypsilon e quindi nel 2026 con la Gamma.