Lancia Delta, all'asta un'HF Integrale Evoluzione SS Exclusive del '92: per ora sta a 33k

Tutti coloro che volessero acquistare una Lancia Delta HF Integrale, potrebbero approfittare dell'asta al momento in corso su Collecting Cars, e che ha come protagonista uno splendido modello della berlina sportiva italiana, precisamente una HF Integrale Evoluzione SS Exclusive del '92.

Dopo la Lancia Delta Martini di Biason, finita all'asta poche settimane fa, un altro splendido esemplare del mitico “Deltone”, torna quindi acquistabile e in una versione senza dubbio esclusiva.

La variante in vendita, appunto l'SS Exclusive, è stata prodotta in soli 470 esemplari, di cui 360 per il mercato italiano. La Delta è ovviamente in ottimo stato di conservazione ed è nella sua finitura completamente originale, e si trova al momento in Spagna.

Prodotta ad agosto del 1992 fu immatricolata a dicembre dello stesso anno, creata per celebrare la vittoria del mondiale rally della stessa Delta. La carrozzeria è di colore York Green con accenti rosso chiaro, mentre i cerchi in lega sono Speedline da 15 pollici.

Aprendo le portiere, invece, troviamo degli interni in pelle color marrone chiaro, il volante a tre razze e vari optional come ad esempio l'aria condizionata, ma anche la radio con la cassetta, l'alzacristalli anteriore elettrico e via discorrendo.

Spettacolo fuori, all'interno e anche sotto il cofano, dove troviamo il motore storico che accompagna questa versione della Delta, leggasi un benzina 2.0 turbo quattro cilindri da 16 valvole con una potenza di 210 cavalli, associato ad un cambio manuale a cinque marce e ad un sistema ovviamente a trazione integrale.

Il Deltone messo all'asta ha macinato parecchi chilometri, circa 98.600, ma in ogni caso rappresenta una vera e propria perla soprattutto per tutti gli appassionati. Al momento in cui abbiamo scritto questo articolo il prezzo massimo dell'offerta era di 33.600 euro, ma in passato alcuni esemplari di questo tipo hanno superato i 90mila euro: l'asta chiuderà martedì prossimo.

La berlina sportiva torinese è una delle più amate non solo dagli italiani a fra pochi anni tornerà ufficialmente così come annunciato dal CEO di Lancia, Napolitano: “Nuova Delta sarà geometrica, muscolosa, quella che tutti sognano”.