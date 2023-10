Lancia Delta, 5 incredibili modelli in vendita ora in Italia: dalla S4 alla Gr. A 1988

Dopo aver scoperto 7 vetture incredibili in vendita attualmente in Italia, andiamo a spulciare quali sono le più belle Lancia Delta acquistabili ora come ora nel nostro Paese.

Ancora una volta spulciamo il sito di AutoScout24, dove appuriamo essere in vendita una vettura monstre, precisamente una Lancia Delta S4, leggenda del mondo dei rally nonché versione stradale della vettura che strabiliò tutti durante i magici anni delle Gruppo B. Il prezzo non è dei più accessibili, ben 950mila euro, per una vettura che al momento si trova a Modena e che ha percorso 2.000 km. L'auto è stata immatricolata nel 1987 e sotto il cofano troviamo un motore da 250 cavalli unito ad un cambio manuale a 5 marce.

Proseguiamo con un'altra vettura a dir poco eccezionale, leggasi la Lancia Delta Futurista, il cui primo modello è stato consegnato pochi giorni fa. Stiamo parlando di una vettura dal valore di ben 450mila euro, con un chilometraggio di soli 2.619 km. E' in vendita a Zibido San Giacomo, in provincia di Milano, e vanta un motore benzina potenziato rispetto a quello standard della Delta, per un totale di ben 318 cavalli, unito ad un cambio manuale. Una vettura fantastica che vale la pena vedere.

Fra le Lancia Delta più belle che potrete comprare anche una splendida 2.0 16V HF Integrale Evo 2 colore Blue Lagos numero 124, attualmente in vendita a Bregnano, in provincia di Como, in cambio di 220mila euro. Si tratta di una vettura stradale fantastica, con 95mila chilometri, datata anno 1994 in serie ovviamente limitata, 211 cavalli e cambio manuale a 5 marce.

Proseguiamo con una splendida Delta HF Integrale Martini, in vendita a Parma a 190mila euro. Si tratta di un Deltone con 54.500 km, anno gennaio 1992, con cambio manuale a 5 marce e 205 cavalli di potenza.

Concludiamo con quella che forse è l'auto più bella delle cinque in vendita, leggasi una spettacolare HF Integrale 16V del 1988 Gruppo A, una vettura da rally con la storica livrea Martini (esattamente il modello in foto), acquistabile in cambio di 195mila euro. Sotto il cofano troviamo ben 360 cavalli per una vettura che garantisce un sacco di divertimento.