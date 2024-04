Dopo Lancia un altro clamoroso ritorno nel mondo dei rally? 'C'è una forte possibilità...'

Dopo Lancia, che ha aperto ad un ritorno nel rally, un'altra casa automobilistica con un glorioso passato fra sterrato e asfalto potrebbe a breve fare il grande ritorno.

Stiamo parlando precisamente di Subaru, brand giapponese che fece innamorare tutti gli appassionati con la sua mitica Impreza blu con i cerchi oro guidata dal compianto Colin McRae. Al momento il mondiale rally è ben lontano dai fasti di un tempo, come ha ricordato di recente anche il leggendario Cesare Fiorio, protagonista nella sfida fra Lancia e Audi.

Ad oggi le case ufficiali si sono ridotte all'osso con Toyota e Hyundai a spartirsi la scena, e Ford e Skoda in aggiunta. Sono spariti i grandi brand di un tempo, a cominciare dalla sopracitata Lancia, arrivando appunto fino a Subaru. Ma come detto in apertura, le cose potrebbero cambiare da qui a breve e dopo che il marchio italiano ha aperto ad un ritorno, anche i giapponesi si dicono possibilisti.

Hiromi Tamou, nuovo capo della divisione prestazioni STI dell'azienda, ha parlato con Subaru Motorsport Magazine, e in merito ad un potenziale ritorno nei rally ha detto che si tratta di “una grande possibilità”, aggiungendo: "Il rally è molto importante per Subaru e per i fan di tutto il mondo", sottolineando che comunque qualsiasi decisione deve essere prima approvata dal consiglio di amministrazione della Subaru.

Ma che auto potrebbe usare Subaru per il ritorno nei rally? Ad oggi non esiste alcuna vettura che si adatta a quella competizione di conseguenza non è da escludere una partnership con Toyota per una Yaris “ribeggiata” Subaru, anche se non è da escludere che venga realizzato un modello apposito proprio per il motorsport.

L'ipotesi più credibile è che il ritorno si concretizzi nel 2027, quando la FIA introdurrà i nuovi regolamenti per il WRC che saranno meno restrittivi rispetto a quelli attuali. Attendiamo ulteriori notizie a riguardo.

