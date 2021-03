Rivoluzione Lancia: il CEO Luca Napolitano presenta il team del rilancio

Con la formazione di Stellantis cambiano le carte in tavola anche per Lancia. Il rilancio del marchio, considerato dal nuovo gruppo tra quelli premium, passerà anche dalla nuova squadra, annunciata oggi dal CEO Luca Napolitano.

“Abbiamo voluto una squadra di professionisti per costruire insieme il futuro del marchio Lancia, facendo leva su un potenziale enorme fatto di passione, di impegno e di visione” ha dichiarato Napolitano. Conosciamo ora le quattro persone a cui è stato affidato il futuro della casa fondata a Torino nel 1906.

Partiamo da Paolo Loiotile, nominato responsabile di Lancia Products. È in orbita FCA dal 2003, nel biennio 2012-14 ha seguito il rilancio del brand Alfa Romeo negli Stati Uniti, a cui sono seguiti sei anni nella posizione di Alfa Romeo Global Product Planning, seguendo lo sviluppo di Giulia e Stelvio. L'ultimo incarico di Loiotile è quello di Product Planing dei marchi Fiat, Abarth e Lancia per la regione EMEA.

Il veterano del gruppo sarà Yann Chabert, nato a Parigi e con una carriera FCA partita nel 1996. Nominato responsabile di Marketing e Communication, ha dedicato molti anni al marchio Jeep ed è stato responsabile vendite per la Francia dei marchi Fiat ed Abarth dal 2014 al 2016. Dal 2016 al 2020 si è occupato di vendite in Belgio e per il Benelux.

Erica Valeria Ferraioli è nata a Salerno e prima di passare in FCA nel 2011 era parte di Automobili Lamborghini. È stata nominata responsabile del Pricing sia di Lancia che di Alfa Romeo. Ha già svolto questa mansione dal 2013 al 2016 per i marchi Jeep ed Alfa Romeo per la regione EMEA. Successivamente ha svolto in FCA svariati ruoli, tra cui Sales Planning per il marchio Fiat nella regione EMEA e responsabile FCA della Business Intelligence per la regione EMEA.

Anche Roberta Zerbi è nata a Salerno ed è la nuova responsabile per i marchi Lancia e Alfa Romeo per l'Europa. Con un passato in Ford e Toyota, Zerbi lavora in FCA dal 2011. Fino al 2013 è stata responsabile del Product Marketing e del lancio di Fiat Panda per la regione EMEA. Nel 2017, dopo essersi occupata dei marchi Fiat, Alfa Romeo e Jeep in ottica di mercato italiano, è stata nominata responsabile per il marchio Alfa Romeo per la regione EMEA.

Everyeye fa un grande in bocca al lupo alla nuova squadra. La presenza della Lancia Aurelia B24 nella foto che ha accompagnato il comunicato stampa ci fa ben sperare sul riconoscimento, anche a livello di comunicazione e marketing, del passato glorioso del marchio torinese. A proposito di Lancia iconiche vi consigliamo di dare un'occhiata a questa splendida Lancia Fulvia 1600 HF Competizione.