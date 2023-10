Lancia Calypso, il SUV premium che sfiderebbe a viso aperto le tedesche

C'è grande entusiasmo attorno a Lancia, glorioso marchio di automobili italiano che si sta rilanciando a livello internazionale. Se infatti fra i confini l'azienda torinese non ha bisogno di presentazioni, con la Lancia Ypsilon sempre nella top 10 delle auto più vendute, così come avvenuto anche a settembre, diversa è la situazione oltre i confini.

La prima vettura che permetterà di penetrare i mercati stranieri sarà proprio la nuova Lancia Ypsilon che il CEO ha descritto come: “Più grande e anche nella versione HF”, insomma, hype altissimo nei confronti della city car torinese che per la prima volta avrà anche una motorizzazione elettrica.

E se Lancia entrasse anche nel mercato dei SUV? Sempre il CEO del marchio ha spiegato poche settimane fa che oltre alla nuova Lancia Ypsilon e oltre alla futura Delta, verrà messa in commercio una nuova Gamma che sarà un C-SUV, quindi uno sport utility vehicle di medie dimensioni come l'Alfa Romeo Tonale, la Nissan Qashqai, la Jeep Compass, la Q3, la Volkswagen Tiguan e via discorrendo.

Come potrebbe essere quindi? A stuzzicare la fantasia dei “lancisti” ci ha pensato il designer Andrea Bonomore, che ha dato vita a Calypso, un SUV premium che a nostro avviso potrebbe tranquillamente sfidare a viso aperto i tedeschi, a cominciare da BMW, Audi, Mercedes e Porsche.

Le dimensioni e la linea laterale appaiono molto simili a quelle della Cayenne, mentre sul frontale spicca la classica calandra Lancia che potrebbe comunque essere rivista dopo il concept Pu+Ra. Belli i fari, stretti e moderni, mentre il cofano risulta essere bombato con due curvature ai bordi ad accentuare le forme della vettura, morbida, elegante e sportiva. A completare il muso, il paraurti anteriore sagomato e il parabrezza con i montanti neri, stesso colore che si ritrova anche sul tetto. Da notare anche un "labbro" nella zona più bassa del muso, che va a raccordarsi con le minigonne.

Decisamente particolare il posteriore, dove spicca uno spoiler messo a tre quarti del lunotto, di colore nero, che fa il paio con la carena, che raccordandosi con il tetto crea quasi una sensazione di doppio spoiler. I fari riprendono il disegno all'anteriore anche se di dimensioni maggiorate, mentre il paraurti posteriore appare sportivo ed elegante, in linea con il resto della vettura.

Insomma, una realizzazione che ci ha decisamente convinti, e a voi piacerebbe vedere un SUV Lancia?