Lancia una barra di metallo contro il parabrezza di un'auto in corsa: ecco le riprese

Non molte ore fa si è verificato un incidente piuttosto bizzarro nell'area periferica di Los Angeles. Su una superstrada a pochi chilometri dal centro un uomo ha lanciato una pesante barra di metallo contro il parabrezza di un'autovettura in corsa.

Il video, visibile in fondo alla pagina, comincia con una vettura che viaggia a velocità da crociera su una superstrada a due corsie, ma dopo un po' la clip viene messa al rallentatore per lasciare intuire con precisione quanto sta per accadere. Al terzo secondo del video infatti un individuo appare nella parte destra dell'inquadratura e, non appena l'auto si avvicina, il tizio prende la mira e scaglia un pezzo di metallo contro il parabrezza dell'auto finendo per distruggerlo. L'inquadratura posteriore consente poi di scorgere in lontananza l'autore del gesto mentre si allontana dal luogo del misfatto.



Qualche volta ci è capitato di riportare sulle nostre pagine di criminali intenti a lasciar cadere oggetti da ponti sulle autostrade con l'intenzione di colpire veicoli a caso. Stavolta però il protagonista della vicenda sembra aver selezionato con cura le proprie vittime prima di passare effettivamente all'azione.



Secondo l'autore originale del post su Reddit all'interno della macchina c'erano la madre e la sorella dello scalmanato, anche se al momento non siamo in grado di stabilire né la veridicità di questa affermazione né il movente dietro il gesto. Possiamo solo gioire del fatto che il parabrezza abbia retto e che non siano volate grosse schegge all'interno dell'abitacolo. Per fortuna il peggio è stato evitato.



Per restare in tema di pessime situazioni chiusesi nel migliore dei modi non possiamo non tirare in ballo quanto accaduto alcune ore fa in Norvegia: un uomo in stato d'ebbrezza si è addormentato mentre si trovava in piena autostrada, ma la sua Tesla Model S lo ha salvato tramite l'Autopilot. attivo. C'è da dire che le auto moderne stanno diventando sempre più sicure, sia a livello prettamente strutturale che per l'avanzamento tecnologico dei sistemi di controllo.