Lancia si avvicina al Design Day mostrando le icone del passato

Lancia ha annunciato oggi il primo di tre appuntamenti in cui racconterà lo stile di alcune delle più famose icone del passato, che hanno ispirato il design delle sue tre vetture future in un percorso che avvicinerà il marchio al Design Day 2022 del 28 Novembre 2022.

Protagoniste saranno le vetture Lancia entrate nell'immaginario collettivo, dall'Aurelia alla Flaminia, dalla Fulvia alla Beta HPE, dalla Gamma alla Delta, dalla Stratos alla 037. Tutte molto diverse tra loro ma accomunate da uno stile capace di andare oltre lo spazio ed il tempo.

Con questo nuovo appuntamento inizia il viaggio con alcuni modelli che hanno ispirato il futuro, tra cui la Beta HPE con la sua rinomata "veneziana", la Gamma Coupé che è ricordata da tutti come confortevole ed etichettata come un vero e proprio salotto viaggiante. Al loro fianco c'è la Fulvia Coupé del 1965, elegante, aggressiva e prestazionale.

Lancia evidenzia anche una terza declinazione del Design: l'eclettismo, vale a dire la tendenza ad ispirarsi a fonti diverse, anche contrastanti tra loro.

“Il design e la bellezza di questi “capolavori in movimento” ci ha ispirato nella creazione dei tre modelli Lancia del futuro - dichiara Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia -. La nuova Ypsilon nel 2024, la nuova ammiraglia del 2026, che ci permetterà di entrare nel segmento più grande in Europa, e la nuova “Delta” dalle linee geometriche, scolpita e muscolosa, che nel 2028 farà battere il cuore a tanti appassionati in tutta Europa. Ci piace definire Lancia un marchio “Progressive Classic”. “Classic” per sottolineare il legame con un heritage che intendiamo rispettare e valorizzare. “Progressive” per esprimere la nostra capacità di guardare con ambizione al futuro. Innovazione e Design senza tempo sono da sempre i nostri valori e a questi vogliamo aggiungere sostenibilità, responsabilità sociale, ponendo il cliente sempre al centro della nostra missione. Sono queste le linee guida del piano decennale del nostro Rinascimento, con cui puntiamo a diventare un marchio credibile e rispettato nel mercato premium europeo. Le protagoniste di questa roadmap saranno i tre nuovi modelli Lancia che abbiamo disegnato in modo che siano coerenti fra loro e ben riconoscibili. Per questo ci siamo ispirati a tre elementi di design spiccatamente Lancia: il “calice”, le linee sinuose e le forme geometriche primitive. In particolare, prendendo spunto dal frontale delle iconiche Aurelia e Delta, il nuovo calice verrà reinterpretato in chiave moderna, conservando la sua peculiarità distintiva che nasce dall'unione di una linea verticale e di una orizzontale che, incontrandosi, racchiudono il logo del Marchio. La seconda caratterizzazione comune ai tre nuovi modelli è la linea sinuosa e discendente della fiancata, tipica di alcuni modelli storici di Lancia, come l’Aurelia B20. Infine, il terzo elemento di design si manifesta nelle forme geometriche primitive presenti sia nell’anteriore che nel posteriore, tra le quali spiccano i fari tondi che rinviano all’anima più brutale del marchio, strizzando l’occhio alle leggendarie 037, Stratos e Delta, le “belve” da gara dominatrici del Rally per oltre 20 anni”.