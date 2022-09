Lancia Aurelia: cosa sappiamo a oggi del crossover elettrico in arrivo nel 2026?

Già sappiamo che nel futuro di Lancia ci sono tre nuove auto, tra cui il crossover elettrico Aurelia. In vista del suo debutto nel 2026, ecco quali sono le possibili caratteristiche chiave del SUV e cosa aspettarci per la fascia premium del marchio italiano.

L’Aurelia, come ripreso da CarScoops, sarà l'ammiraglia della gamma Lancia e dovrebbe porsi come fastback crossover dalla carrozzeria unica: i render che vedete in copertina e in calce alla notizia sono prodotti da un artista indipendente; quindi, è solo uno dei modi in cui gli appassionati di auto stanno immaginando l’Aurelia. La sua creazione, però, include dettagli già ufficialmente confermati.

Ad esempio, il nuovo capo del design Lancia Jean-Pierre Ploué ha già promesso la presenza di fari LED a mandorla, ma abbiamo anche un tetto particolarmente elegante e cerchi dal diametro piuttosto grande. Negli interni dovrebbero trovare spazio tappezzeria chiara e motivi retrò, assieme a tutte le ultime novità lato infotainment e sistemi ADAS con i progressi effettuati fino al 2026. Peraltro, Lancia ha annunciato l’interfaccia SALA (Sound, Air, Light, Augmented) di recente e sicuramente vedremo una sua evoluzione per il crossover.

Lancia Aurelia dovrebbe dunque debuttare esclusivamente come EV basato sulla nuova architettura STLA Medium, ottenendo un motore tra 201 e 443 CV con autonomia fino a 700 km e pacco batteria tra 87 e 104 kWh. Ovviamente questi restano comunque numeri da prendere con le pinze.

Pochi giorni fa, invece, Lancia ha preparato quattro nuove e-bike con Platum.