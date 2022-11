Lancia, appuntamento al Design Day per scoprire le future auto del marchio

Il futuro di Lancia è ancora in fase di scrittura, ma già conosciamo qualche dettaglio del crossover elettrico Aurelia in arrivo nel 2026. Tuttavia, non è l’unico modello appartenente alla nuova generazione di auto del marchio italiano, i cui elementi di design verranno svelati durante il Lancia Design Day del 28 novembre prossimo.

Il primo assaggio dell’avvenire per lo storico brand torinese verrà concesso ai fan del mondo automotive e dello stesso marchio in un appuntamento dedicato, il quale si terrà nella data sopra citata presso la Reggia di Venaria. Si tratta di un evento piuttosto importante per un semplice motivo: dopo anni di attesa, l’azienda vuole mostrare i frutti dei suoi investimenti ed espandere il portfolio di auto approdando anche al di fuori del Belpaese.

Lo scorso maggio abbiamo conosciuto la Ypsilon di nuova generazione in arrivo nel 2024, la Delta compatta che verrà lanciata nel 2028 e anche il crossover Aurelia ripreso in apertura. Ma Lancia non intende fermarsi a queste tre icone: la nuova direzione stilistica si manifesterà anche con altri modelli come Flaminia, Gamma e Stratos, per una rinascita condita da stile.

Al momento non si conoscono dettagli chiave su questi nuovi modelli, eccetto per una Delta “scolpita e muscolosa, con linee geometriche”. Due cose sono certe: l’utilizzo della più alta percentuale di materiale riciclato tra tutti i marchi Stellantis, e l’espansione in 60 grandi città in tutta Europa, a partire da Francia, Germania e Spagna.

