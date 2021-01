Si lancia da un aereo a bordo di uno scooter elettrico NIU a 240 km/h

Più volte su queste pagine abbiamo parlato degli ottimi scooter elettrici NIU, che grazie agli incentivi statali si possono inoltre acquistare con uno sconto niente male. Pensati per l’uso cittadino, qualcuno ha avuto la bella idea di usare uno scooter NIU per paracadutarsi da un aereo.

Protagonista di questo spettacolare stunt è stato JT Holmes, parte della campagna promozionale Make Life Electric promossa da NIU stessa. Nel mondo reale questi scooter di solito non superano i 70/80 km/h, JT Holmes invece è riuscito a fare molto meglio - gettandosi nel vuoto a oltre 240 km/h. A immortalare l’impresa da un punto di vista “esterno” il fotografo professionista Craig O’Brien, che ha ripreso il tutto a pochi metri di distanza, lanciandosi a sua volta.

Se inoltre l’uscita dello scooter dalla bocca dell’aereo vi ricorda qualcosa, ovvero la scena del salto HALO di Mission Impossible: Fallout, beh avete tutte le ragioni di questo mondo per pensare a un dejà-vu: è stato proprio Craig O’Brien a riprendere quella scena. Certo la dicitura “Non rifatelo a casa” è pressoché scontata, JT Holmes è uno stunt professionista di Hollywood, atleta del Red Bull Team. Meglio utilizzare gli scooter NIU per circolare in città, anche se è stato appena dimostrato che hanno ben pochi limiti... a tal proposito vi ricordiamo che il nuovo NIU MQi GT si prende a poco più di 2.000 euro grazie agli incentivi.