Lancia diventa un marchio premium: il rilancio di Stellantis

La creazione di Stellantis, nata dalla fusione di FCA e PSA, sarà un terremoto per tantissimi brand. Chrysler e Lancia sono i marchi più deboli del nuovo super gruppo. Se il futuro di Chrysler appare nebbioso non si può dire altrettanto dello storico marchio fondato nel 1906 da Vincenzo Lancia.

Stellantis nella sera di martedì 19 gennaio 2021 ha tenuto una conferenza stampa online per annunciare i suoi primi passi. I quattordici marchi facenti parte di Stellantis sono stati raggruppati in base alla loro posizione sul mercato. Per lo stupore di molti Lancia è considerato un marchio premium, insieme ad Alfa Romeo e DS. Nella conferenza è stato inoltre annunciato Luca Napolitano al comando del brand. Stellantis reputa quindi Lancia un nome da valorizzare, posizionandolo sopra ad Opel e Peugeot. Nel breve comunicato stampa Stellantis non da informazioni aggiuntive su cosa significhi per Lancia la promozione a marchio Premium. Un ulteriore piccolo indizio sul futuro della casa torinese è Jean-Pierre Ploué a capo del design di tutti i marchi europei.

Lancia è attualmente con una sola vettura sul mercato, la Ypsilon. La piccola utilitaria è riuscita ad attrarre una ben definita nicchia di mercato e a rendere il marchio profittevole. Una futura Ypsilon con piattaforma PSA è plausibile, mentre nessuno avrebbe scommesso su di un'espansione della gamma, che i piani di Stellantis per Lancia siano più ambiziosi del previsto? Non vediamo l'ora di avere nuove informazioni. (nella foto cover Lancia Nuova Ypsilon Monogram)