La Lancia 037 torna al rally di Monte Carlo con la restomod di Kimera Automobili

La Lancia 037 è stata una leggenda dei rally e rimarrà per sempre nella storia della disciplina come ultima trazione posteriore ad aver vinto un campionato mondiale WRC. L’ultima vittoria sul Col de Turini risale al 1983, quando alla guida sedeva Walter Rohrl, e dopo quasi 40 anni la Lancia 037 è tornata su quell’asfalto con Kimera Automobili.

Il costruttore ha portato la sua restomod Kimera EVO37 in quel di Monaco, e l’ha esibita durante lo shakedown del rally inaugurale della stagione WRC 2022, sfoggiando una livrea speciale bianca-rossa-nera per celebrare i 150 anni di attività di Pirelli, il fornitore di pneumatici ufficiale del campionato.

Alla guida della vettura un equipaggio d’eccezione, formato dall’iridato Petter Solberg e Mario Isola, il capo della divisione Pirelli Motorsport. L’auto ha aperto le danze della competizione, e dopo lo shakedown è stata esposta nella Piazza del Casinò di Monte Carlo, dove rimarrà fino al 23 gennaio, il giorno in cui scopriremo quale sarà la prima vettura ibrida ad aver mai vinto un rally.

Vi ricordiamo infatti che la classe regina del campionato WRC 2022 prevede auto ibride, con un motore termico da 1.6 litri con circa 380 CV a cui si unisce un’unità elettrica da 100 kW, per una potenza totale superiore ai 500 CV. Il campionato sarà quindi contesto tra la Hyundai i20 N Rally1, la Ford Puma Rally1 e la Toyota GR Yaris Rally1.

Tornando sulla Kimera EVO37, vi ricordiamo che si tratta di una restomod in edizione limitatissima in soli 37 esemplari offerti con un prezzo di 540.000 euro, una cifra che rispecchia la grande qualità riposta nella sua creazione. L'auto monta componenti leader del settore, come sospensioni Ohlins, impianto frenante Brembo e carrozzeria in fibra di carbonio che nasconde un motore da 2.1 litri capace di 505 CV e 500 Nm di coppia.