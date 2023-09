Lance Stroll dice addio a Sara Pagliaroli: il pilota F1 si vede con Marilou Belanger?

Su queste pagine vi abbiamo parlato della storia tra Charles Leclerc e Alexandra Saint Mieux ma restando sempre nel Circus c'è una love story che sta facendo parlare molto, ovvero quella tra Lance Stroll (pilota Aston Martin) e Sara Pagliaroli, finalista Miss Italia nel 2014 e anche volto delle pubblicità Replay e Yamamay.

Il flirt tra i due sembrerebbe essere finito, o almeno questo è quanto si legge su numerosi siti stranieri nelle ultime settimane, che invece sottolineano una certa vicinanza fra il 24enne di Montreal e Marilou Belanger. La Belanger è una modella che ha preso parte a svariate pubblicità e vanta un lungo passato sulle passerelle. Il nome “francesizzante” tradisce le sue origini, essendo canadese, precisamente di Montreal, proprio come il pilota di Aston Martin con cui tra l'altro condivide anche l'anno di nascita, 1998.

260 mila follower su Instagram, dove potete trovarla all'account @mariloublg_. Sulla sua pagina la presunta fidanzata di Stroll pubblica scatti in cui mette in mostra le sue esperienze di vita fra viaggi, vacanze e avventure, come ad esempio una bella foto preso la prestigiosa Galleria Vittorio Emanuele in Milano.

Pare che i due siano già stati avvistati più volt anche “in casa”, al Parco Jean-Drapeau di Montreal, in occasione dell'ÎleSoniq Music Festival che si è tenuto lo scorso agosto, e durante il quale i due si sarebbero baciati. Non abbiamo comunque notato foto della coppia su Instagram di conseguenza è probabile che stia ancora aspettando di ufficializzare il tutto: come si dice in questi casi, se son rose fioriranno.

Nel frattempo non vediamo l'ora di vedere in azione Lance Stroll e i suoi colleghi sulle monoposto in vista del Gran Premio di Monza, che come da date del campionato di Formula 1 2023 si correrà fra due giorni: il conto alla rovescia è ufficialmente scattato.