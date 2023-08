Lámpago e-trike è il triciclo vintage che (almeno nell'aspetto) amerete

I tricicli elettrici solitamente non godono di grande popolarità in campo di design, ma Lámpago e-trike. Potrebbe essere un'eccezione. Il nome del produttore turco è ispirato alla parola spagnola per "fulmine", si fa per dire, dato che il trike raggiunge una velocità massima di 45 km/h.

I tricicli delta (con due ruote posteriori) come il modello olandese LEF, non sono noti per la loro stabilità nelle curve; quindi, in questo caso, un limite di velocità inferiore sembra essere una scelta ragionevole. L'inclusione di un sedile posteriore per un passeggero potrebbe compromettere ulteriormente la tenuta in curva, poiché il centro di gravità si alza insieme al passeggero.

Tuttavia, lo scooter elettrico è commercializzato più come un mezzo di mobilità pratico piuttosto che come un'esperienza adrenalinica, e ciò è evidenziato dal fatto che non richiede una patente per motocicli sul mercato europeo in cui è destinato a circolare. Invece, i motociclisti possono guidare il Lámpago con una semplice licenza AM, progettata per veicoli a due e tre ruote con motori da 50 cc o meno, sostanzialmente ciclomotori.

Il design del Lámpago cattura sicuramente l'attenzione, dalla piccola portiera sul lato sinistro al richiamo dello stile della Vespa, la sella rivestita in pelle stile Chesterfield e persino la combinazione di colori bicolore dall'aura vintage. La sacca portaoggetti sul retro e una ruota di scorta coperta aggiungono ulteriori tocchi di fascino vintage a questo piccolo scooter elettrico.

La batteria agli ioni di litio da 60 V offre una capacità di appena 1,8 kWh, circa la metà di quella di un normale scooter elettrico da città, come ad esempio lo scooter elettrico TOM, il progetto italiano del quale vi abbiamo già parlato. Il minuscolo motore elettrico da 1.000 W ha meno potenza di molte biciclette elettriche, il che si traduce in accelerazione e capacità di salita limitate.

Con il suo design a bassa potenza, il Lámpago sembra essere più una alternativa alle e-bike o agli e-scooter che altro. Tuttavia, per coloro che desiderano attraversare la loro città con stile e amano l'idea di avere spazio per un passeggero durante il viaggio, sembra che possa offrire un'esperienza davvero divertente.