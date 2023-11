La nuova Lambretta Elettra a EICMA 2023: così sfida la Vespa elettrica

La Vespa Elettrica sta per avere una nuova, pericolosa rivale: si chiama Elettra ma il nome Lamborghini questa volta non c’entra, parliamo della nuova Lambretta Elettra, fresca di debutto a EICMA 2023. L’abbiamo fotografata dal vivo.

Alla fiera milanese è stata mostrata ancora sotto forma di prototipo, presto però diventerà un veicolo di serie dopo le giuste sistemazioni. Sul fronte del design notiamo subito la strana forma della sella, alquanto ricercata, e i gruppi ottici a LED, fieri e suggestivi. Tecnicamente abbiamo un motore elettrico da 11 kW/15 CV, di potenza dunque ne abbiamo parecchia e siamo giusto al limite per la guida con la patente B. Ad alimentarla abbiamo una batteria da 4,8 kWh che, secondo il ciclo WMTC, dovrebbe garantire un’autonomia massima di oltre 100 km.

L’altezza sella è di 780 mm, il peso in ordine di marcia invece è di 135 kg. La velocità massima che può raggiungere questo scooter è di 110 km/h, può insomma essere paragonato a un comodo 125 cc - con in più il brio del motore elettrico e la possibilità di dire per sempre addio alla benzina.

Per i visitatori della fiera, trovate la Lambretta Elettra al padiglione 11, Stand I34. Ricordiamo che EICMA 2023 apre i battenti al pubblico il 9 novembre per lasciarli aperti fino al 12 novembre. A Rho Fiera trovate anche la nuova Ducati Hypermotard 698 Mono appena presentata.