Lamborghini di Wolf of Wall Street: qualcuno ha pagato una fortuna per acquistarla

La Lamborghini Countach distrutta per il film "The Wolf of Wall Street" è stata recentemente venduta all'asta ad Abu Dhabi e valutata più di una Countach intatta. La vettura, che nel film vede schiantarsi per mano di Jordan Belfort interpretato da Leonardo di Caprio, fu danneggiata anche con interventi "diretti" della produzione.

Dopo la conclusione delle riprese del film di Martin Scorzese, l'auto finì in mani sconosciute, e fu conservata nel tempo nelle stesse condizioni in cui appariva nel film. Questa Lamborghini Countach 25th Anniversary Edition, una delle 658 costruite per celebrare il quarto di secolo del marchio italiano, è stata venduta per 1,35 milioni di dollari. Nonostante non abbia raggiunto il prezzo di riserva, questa cifra rappresenta comunque un notevole valore per un'auto danneggiata (come potrebbe essere una Lamborghini Urus pick up?).

La Countach 25th Anniversary Edition è dotata di uno spoiler posteriore unico e prese d'aria ridisegnate. Il motore V12 da 5,2 litri genera 449 cavalli e 500 nm di coppia, consentendo un'accelerazione da 0 a 100 mph in 4,7 secondi e una velocità massima di 296 km/h. La vettura include la documentazione, uno dei costumi indossati da Di Caprio nelle scene di guida, due DVD del film, due felpe con cappuccio della troupe e una sedia da regista autografata da Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie.

Nonostante le aspettative di un ricavato tra 1,5 e 2 milioni di dollari, il nuovo proprietario potrebbe aver pagato 1,35 milioni per esporre la vettura come pezzo d'arte (o cimelio del cinema), ma potrebbe anche decidere di ripararla e guidarla. Nonostante questa Lamborghini Countach sembri non essere in grado di circolare, la casa d'aste assicura che il motore V12 è intatto.