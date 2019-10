Lamborghini vuole fare una berlina a quattro porte completamente elettrica

Secondo un nuovo rumor, Lamborghini sarebbe pronta a creare una vettura di produzione basata sul concept Estoque. Si tratterebbe di una berlina a quattro porte completamente elettrica. Contando che l'unica altra quattro porte nel listino del Toro è la Urus, si tratterebbe di un segmento completamente nuovo.

L'indiscrezione ci viene dal (normalmente) affidabile Autocar. Il magazine parla espressamente di un'auto con linee da sedan, ma con una propulsione completamente elettrica e a zero emissioni. Sebbene il progetto risulti essere in fase avanzata, la quattro porte non ha ancora ricevuto luce verde. In altre parole, è molto probabile che Lamborghini stia valutando molto seriamente di fare una sedan elettrica, ma allo stato attuale non è detto che il progetto vada in porto.

Maurizio Reggiani, che è il capo della R&D di Lamborghini, dice che l'azienda potrebbe presentare la berlina elettrica già a metà del prossimo decennio. In altre parole, si parla del 2025. Lamborghini, in particolare, vorrebbe avvantaggiarsi di questi cinque anni d'attesa per poter sfruttare batterie e tecnologie in grado di estendere notevolmente l'autonomia rispetto agli standard odierni.

L'altra grande priorità, ovviamente, è quella di mantenere ottime performance e, in particolare, un'accelerazione da 0 a 100 in meno di 3 secondi. Non sarà un grosso problema, la Taycan ci ha mostrato bene di cosa è capace una elettrica.

Se il progetto di una berlina elettrica in stile Estoque andrà in porto, le prime fasi di produzione dovrebbero partire, come minimo, già nel 2021.



Di una Lamborghini a quattro porte se ne parlava addirittura dal 2017, mentre il concept della Estoque è stato presentato nel 2008. Che sia la volta buona?