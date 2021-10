Lamborghini viene tamponata, ma l'autrice del danno dice di avere ragione

Quando ci si mette al volante può accadere di tutto. Molto spesso abbiamo riportato di comportamenti stradali anomali, di casi inerenti vera e propria furia stradale (questa Tesla Model X è stata assalita da un automobilista fuori di sé) e così via. Stavolta però ci ha stupito una peculiare situazione verificatasi sulle strade americane.

Matt Heller, fondatore di Hornblaster e popolare TikToker, ha appena condiviso su YouTube le registrazioni relative ad un post incidente, nel quale la sua Lamborghini Aventador è stata tamponata da una berlina Audi.

Il fatto bizzarro è che la conducente della vettura tedesca è scesa dall'abitacolo per andare a sbraitare contro l'altro utente della strada, affermando ad alta voce di essere stata colpita. E' comprensibile che un incidente stradale possa alterare lo stato d'animo e la razionalità di una persona, ma accusare un altro automobilista di avergli colpito il paraurti anteriore in seguito ad un tamponamento è quantomeno poco sensato.



Le riprese effettuate da una telecamera di sicurezza montata sulla stazione di rifornimento di fronte alla quale si è verificato l'incidente evidenziano che la Audi ha semplicemente urtato contro il retrotreno della supercar, che era ferma nel traffico dietro ad un altro veicolo di colore blu. In questi casi è del tutto inutile cercare di capire se qualcuno abbia frenato troppo in fretta: bisogna sempre tenere una certa distanza di sicurezza evitando di distrarsi mentre si è al volante.



A ogni modo diamo felici di riscontrare che nessuno sia rimasto seriamente ferito nel lieve scontro stradale, ma per quanto riguarda le condizioni della Lamborghini Aventador la situazione è differente. I danni al paraurti anteriore della Audi sembrano lievi, ma il bolide di Sant'Agata Bolognese potrebbe aver bisogno almeno della sostituzione integrale del paraurti posteriore.



Per chiudere restando in tema vogliamo darvi qualche informazione sulla imminente erede della Aventador. La casa automobilistica italiana ha già ribadito che la supercar monterà un V12 nuovo di zecca, e in linea di massima avrà poco da spartire col modello attuale.