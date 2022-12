Una rara Lamborghini Veneno Roadster nera e verde è in vendita: avete 9 milioni di euro?

C'è una rarissima Lamborghini Veneno Roadster in vendita, ma il prezzo è tutt'altro che abbordabile: chi volesse acquistarla dovrà infatti mettere in preventivo una spesa di circa 9 milioni di euro. Stiamo parlando di una vera e propria hypercar con motore V12, il non plus ultra per gli amanti delle fuoriserie.

La Lamborghini Veneno Roadster è in vendita presso il concessionario VIP Motors di Dubai ed è di colore nero e verde, come potete notare dagli splendidi scatti pubblicati su questa pagina. Si tratta di fatto di un'auto pari al nuovo, visto che la carrozzeria è completamente intatta e sul contachilometri vi sono solamente 3.500 chilometri, praticamente mai utilizzata. La casa di Sant'Agata Bolognese ha marchiato in maniera esclusiva ogni Veneno e quella in vendita è la seconda di solo nove prodotte, con una tonalità nera con richiami al verde, un abitacolo rivestito di pelle verde e fibra di carbonio in bella vista.

Si tratta della Lamborghini Veneno Roadster all'asta due anni fa da RM Sotheby, ma che nessuno si era accaparrato: all'epoca le stime erano di 4,5-5,5 milioni di euro, mentre oggi il prezzo è di fatto raddoppiato a conferma di quanto il mercato delle supercar stia vivendo un momento d'oro, e quanto la hypercar italiana sia ricercata.

E pensare che chi voleva acquistare una Veneno Roadster nuova doveva investire “solo” 3,3 milioni di euro. Lamborgini ha prodotto quattro Veneno coupé fra il 2013 e il 2014, più altre nove roadster, un'auto con tanto di motore V12 da ben 740 cavalli, nascosto sotto una monoscocca in fibra di carbonio derivante dalla Aventador.

A questo punto resta da capire se ci sarà qualche fortunato collezionista che deciderà di mettere le proprie mani sulla Veneno Roadster, investendo ben 9 milioni di euro. Secondo Carscoops il prezzo risulterebbe un po' eccessivo in quanto in vendita vi sarebbero altri modelli di Veneno, con addirittura meno chilometri, per circa 3 milioni di euro. Da segnalare comunque che nel 2019 una Lamborghini Veneno Roadster venne venduta per 8,3 milioni di euro.