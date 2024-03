Lamborghini Veneno troppo cara? Proprietario di una Gallardo se la fa in casa con 68k

Ok, le edizioni limitate delle supercar avranno anche i loro grandi, meravigliosi e lussuosissimi vantaggi, ma vogliamo parlare della loro pecca? Troppe poche unità disponibili. Meno male che c'è chi riesce a trovare sempre una soluzione: ecco un utente che ha trasformato la sua Lamborghini Gallardo in una Veneno...

Piccolo passo indietro. La Lamborghini Veneno è stata un'edizione speciale realizzata nel 2013 in occasione del 50° anniversario della nascita dello storico e iconico brand di Sant'Agata Bolognese. L'auto in questione, presentata in esclusiva al Salone dell'Automobile di Ginevra dell'epoca, è diventata immediatamente un vero e proprio sogno proibito di molti appassionati. Peccato che sono state realizzate solamente 13 unità totali; 4 in versione coupé e 9 roadster, con prezzi pari a circa 4 milioni di euro (Una rarissima Lamborghini Centenario con lo stile della Sesto Elemento è in vendita).

Dunque tredici sole Lamborghini Veneno, o meglio: tredici sole Lamborghini Veneno ufficiali. Già, perché nel mondo è presente anche un prototipo ufficioso di questo modello. Ci troviamo a Taipei, in Taiwan, dove, attraverso un video YouTube caricato dal canale Effspot, è stata scovata una curiosissima Lambo che ha catturato subito l'attenzione. L'auto in questione si trova nascosta in un deposito del luogo, persa tra altre decine di veicoli sportivi ed esclusivi; ma mai quanto questa (La Lamborghini Aventador LP750-4 SV del mistero: abbandonata nella foresta pluviale).

In teoria si tratta di una 'semplice' Lamborghini Gallardo, eppure sembra avere qualcosa di veramente speciale. Il suo proprietario, infatti, ha speso ben 10 milioni di yen, vale a dire 68.000 euro, per trasformarla, per quanto possibile, in una Veneno. Ecco, quindi, il risultato...

Su KOYOSO H7 LED 55W 15000LM Lampada Sostituzione per Alogena, 1:1 è uno dei più venduti di oggi.