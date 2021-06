Lamborghini ha già venduto tutte le supercar del 2021: un successo clamoroso

Meno di due settimane fa pare che il Gruppo Volkswagen abbia ricevuto una enorme offerta da 7,5 miliardi di euro dal gruppo di investimenti svizzero Quantum Group che, dopo aver ricevuto un no categorico, avrebbe persino deciso di rilanciare avviando una contrattazione con il colosso automotive tedesco.

In base agli ultimi dati condivisi circa il successo di Lamborghini sul mercato sembra proprio che Quantum Group avesse soppesato con un certo criterio la sua scelta, poiché il brand ha appena fatto sapere di aver venduto quasi ogni esemplare disponibile da ora alla fine del 2021. A dirlo in occasione del MIMO 2021 è stato Stephan Winkelmann in persona, e cioè il nuovo CEO della casa di Sant'Agata Bolognese.



Il dirigente ha proseguito riportando stime per una importante crescita nell'anno in corso, e non è affatto cosa da poco se prendiamo in considerazione il fatto che non abbiamo ancora raggiunto la seconda metà del 2021. Per il produttore italiano le vendite imponenti si devono all'attitudine dei consumatori che, speranzosi, prospettano una imminente fine della crisi COVID-19 e un allentamento completo dei lockdown sanitari.



Il quadro è ancora più felice agganciando al 2021 i risultati finanziari del 2020, che per la casa del Toro è stato il secondo anno migliore di sempre, nonostante la chiusura prolungata degli stabilimenti causa pandemia. Gran parte del successo è generato dall'apprezzamento degli automobilisti per l'eccellente Urus, un super SUV che ha sempre fatto registrare ottime vendite fin dal suo approdo sul mercato.



Per il prossimo futuro Lamborghini ha già approntato una strategia quadriennale da 1,5 miliardi di euro con la quale elettrificare il proprio portfolio prodotti. Aspettiamoci quindi di poter mettere le mani su Huracan, Aventador e Urus ibride entro il 2024 o 2025. Entro la fine di questo decennio assisteremo invece alla commercializzazione del primo veicolo completamente elettrico del marchio, e da parte nostra non vediamo l'ora di poterlo ammirare. In fondo alla pagina abbiamo allegato una serie di immagini informative nel caso in cui voleste qualche dettaglio in più.



In ultimo ci teniamo a mostrarvi le foto che abbiamo scattato due giorni fa alla spettacolare Lamborghini Huracan EVO2 brandizzata OPPO. Si tratta di uno dei bolidi più estremi mai prodotti dal brand.