Questa Lamborghini Urus è in vendita e non è uno scherzo

Non molto tempo fa la Lamborghini Urus raffigurata nella galleria di immagini in fondo alla pagina usciva dagli stabilimenti di Sant'Agata Bolognese in modo tronfio e spavaldo, anche per via della sua peculiare verniciatura in rosso opaco. Adesso invece la sua situazione è pessima, poiché un incidente l'ha letteralmente devastata.

Ora come ora il super SUV italiano giace in uno sfasciacarrozze di New York, ma Copart ha deciso che il suo destino non può essere segnato, e l'ha messa all'asta non per raggiungere chissà quale cifra, ma per sottrarla all'abbandono. Per ora il miglior offerente vi ha investito 850 dollari e, come spesso accade in questi casi, non è stato menzionato il tipo di incidente subito dal veicolo. A ogni modo è impossibile affermare che le sue condizioni ne permettano un recupero veloce ed economico.



Il paraurti anteriore è totalmente divelto, la carrozzeria quasi irriconoscibile da alcune angolazioni, i cerchi malamente ammaccati, il retrotreno ha perso tutte le linee originarie. La fiancata destra sembra infine essere stata colpita dalla deflagrazione di una bomba.



Preoccupa ancora di più lo scatto sul vano motore, dove è probabile che qualcuno abbia rimosso delle parti al poderoso V8 biturbo da 4,0 litri anche se, pure su questo ambito, il listino non si esprime. Detto questo crediamo sia difficile poter recuperare le componenti per poi rivenderle, ma a quanto pare delle persone disposte a investire qualcosina sulla povera Urus ci sono.



Per avviarci a chiudere senza allontanarci dal super SUV vogliamo informarvi circa la disponibilità di accessori ufficiali in fibra di carbonio: da adesso la Lamborghini Urus diventa ancora più personalizzabile. In tal senso è però difficile battere l'esemplare di Kim Kardashian: la sua Urus è avvolta da un morbido manto.