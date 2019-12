Questa Lamborghini Urus Venatus sarebbe perfetta per Batman

La Lamborghini Urus è già il SUV più estroverso in circolazione, ma quelli di Mansory non ci hanno pensato due volte a renderlo ancora più aggressivo, costruendone una versione degna di un film di Batman.

La vettura era già stata presentata allo scorso Salone di Ginevra ma la Urus di Mansory, denominata Venatus, farà impazzire parecchi fan del marchio di Sant'Agata Bolognese. Cominciamo con il cambiamento più appariscente, il bodykit personalizzato. La casa di tuning non si è trattenuta affatto, e ha sostituito sia la fascia anteriore che quella posteriore, ha allargato i passaruota, ha costruito delle minigonne apposite, ha cambiato i cerchi e reso opzionale un alettone posteriore. La Urus Venatus è stata poi verniciata in un colore nero lucido, con alcune parti in carbonio e dettagli in rosso acceso. La componente probabilmente più folle è però il sistema di scarico, che adotta marmitte impossibili da non notare, le quali ricalcano in parte le forme adottate dalla Apollo Intensa Emozione.

Le modifiche rispetto al veicolo mostrato a Ginevra sono parecchie, infatti era stata esposta in un grigio opaco dagli accenti arancioni, ed effettivamente c'è stato un enorme miglioramento estetico da allora. Lo potrete confermare voi stessi nel caso in cui abbiate preso visione dell'accurato montaggio presente in cima alla pagina.

Ma adesso passiamo a quello che risiede al di sotto della carrozzeria, che rimane standard in ogni suo aspetto: ritroviamo infatti il forzuto motore V8 bi-turbo da 4,0 litri, capace di sprigionare 641 cavalli di potenza e 850 Nm di coppia, anche se in realtà il nuovo scarico potrebbe aver dato un piccolo boost a questi numeri.

Scelta diversa quella fatta da Wheelsandmore, che invece si è concentrata sulla potenza, aggiungendo 156 cavalli e 127 Nm tramite poche ma mirate variazioni. Il prezzo del kit è compreso tra i 2.521 e i 5.469 euro, variante in base all'entità delle modifiche. Per concludere date un'occhiata a questa Lamborghini Huracan Performante, alla quale è stato donato un look militare niente affatto male.