Lamborghini Urus, Tesla Model X Performance e Brabus 850 si sfidano: chi è il re dei SUV?

Dopo avere assistito alla sfida tra Aston Martin DRX707 e Lamborghini Urus, ritorniamo dal team di carwow per goderci un’ulteriore sfida tra SUV ad alte prestazioni: chi è il Re del settore tra Lamborghini Urus, Tesla Model X Performance e un Brabus 850 pesantemente modificato?

Vediamo innanzitutto le specifiche delle tre vetture: il SUV di casa Lamborghini si presenta sotto il cofano con un V8 biturbo da 4,0 litri per 641 cavalli e 850 Nm di coppia, abbinato a cambio automatico a otto rapporti e trazione integrale. Il peso di 2.220 kg è decisamente importante, ma già in occasione del test contro l’Aston Martin DBX707 abbiamo notato la sua incredibile potenza.

A sfidare il “campione in carica” è il Brabus 850 basato su Mercedes-AMG GLE 63 Coupé con motore Brabus V8 biturbo da 6,0 litri per 850 cavalli e 1450 Nm di coppia; tuttavia, si nota che per proteggere la trasmissione Brabus porti il V8 a 1150 Newton-metri. Ciononostante, la forza bruta di questo SUV a combustione è senza ombra di dubbio incredibile e, nel corso di questa gara di accelerazione, potrebbe sorprenderci.

Attenzione però alla Tesla Model X Performance con due motori elettrici dalla potenza combinata pari a 670 cavalli e 970 Nm di coppia, che da “underdog” potrebbe aggiudicarsi la competizione grazie alla sua notevole accelerazione. Non intendiamo affatto “spoilerarvi” il risultato, quindi godetevi il filmato allegato alla notizia per scoprire il vincitore e nuovo “Re dei SUV ad alte prestazioni”.

A proposito di SUV, in rete sono apparse le prime immagini ufficiali del Ferrari Purosangue.