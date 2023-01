Lamborghini Urus diventa un SUV a due porte con la cura Mansory

Le creazioni a cui ci ha abituato Mansory sono eccessive, fuori dagli schemi e talvolta volutamente esagerate, e l’ultima creazione del preparatore tedesco è l’apoteosi di tutto questo: la Mansory Venatus Coupe Evo C è una Lamborghini Urus a due porte, o una gigantesca coupé che dir si voglia.

La BMW X7 di Mansory puntava tutto sulle scelte cromatiche azzardate, invece questa Urus è esagerata in tutti i sensi, ma dopotutto si tratta di un prodotto altamente richiesto dai clienti del preparatore, e dopo un anno e mezzo di sviluppo il kit è diventato finalmente realtà.

Come di consueto, l’auto è diventata una calamita di appendici aerodinamiche, splitter e spoiler in fibra di carbonio, ma l’elemento cardine di tutta la preparazione è l’eliminazione delle porte posteriori, che hanno lasciato lo spazio a due nuove portiere completamente ridisegnate.

Il montante B è stato arretrato di 20 centimetri per permettere l’alloggiamento delle nuove portiere modificate: sono più lunghe si, ma hanno mantenuto tutta la dotazione di sicurezza del veicolo originale. All’esterno invece è spuntata una vistosa Y che poi si amalgama con le forme del posteriore, allargato per fare spazio a nuove prese d’aria lateriali che ricordano le fiancate dell’Aventador.

Sotto al cofano invece resta tutto invariato, dato che la Venatus Coupe Evo C nasce sulla Venatus Evo S, che dispone di 900 CV e 1.100 Nm di coppia, quanto basta per toccare i 100 km/h in 2,9 secondi, per poi continuare la corsa fino ai 323 km/h. Infine va precisato che questo modello non è un pezzo unico: a quanto pare c’è già chi ha mostrato interesse per il modello, e Mansory ne produrrà 8 in totale.