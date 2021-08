Lamborghini Urus subisce un grave incidente: conducente arrestato per DUI

Tra le primissime cause d'incidente stradale troviamo di sicuro la guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Purtroppo alcune sostanze alterano il comportamento al volante e rallentano notevolmente i riflessi, per cui il codice della strada punisce severamente chi ne fa uso mentre è alla guida.

Spesso però le contromisure non riescono affatto a scoraggiare alcuni individui dall'attuare queste sconsigliatissime pratiche, e non molte ore fa il proprietario di una Lamborghini Urus è stato arrestato in seguito ad un grave incidente con l'accusa di DUI, acronimo che sta per "driving under the influence" (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti).

Lo schianto è avvenuto ad Hollywood presso l'isolato 6500 di Selma Avenue alle 02:30 di questa mattina ora locale. Per il momento non è chiaro come l'automobilista abbia perso il controllo del super SUV italiano, ma riprese posteriori evidenziano l'assurda posizione dell'Urus, che si trova in bilico su una ringhiera metallica vicino ad un deposito. Ad aggravare ulteriormente la situazione c'è il fatto che il veicolo abbia tirato giù le linee della corrente mandando in blackout alcune residenze.

Tony Im, ufficiale del dipartimento di polizia di Los Angeles, ha confermato ai microfoni di KTLA che il conducente della Lamborghini è stato arrestato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Per il momento non abbiamo dettagli certi sulle condizioni delle persone presenti nell'abitacolo, ma a quanto pare nessuna di esse ha riportato gravi ferite.

Il post Instagram in fondo alla pagina è stato fatto proprio dalla polizia locale, che ha sottolineato la gravità del comportamento elencando l'ora tarda, l'alta velocità, la guida in stato alterato e l'area residenziale densamente abitata. "Per fortuna, non si sa come, l'incidente ha avuto come conseguenza solo lievi ferite. Il conducente è stato arrestato per DUI. Assolutamente inaccettabile."





Riguardo lo stato dell'Urus c'è ben poco da dire. I danni appaiono sicuramente importanti, ed è probabile che il SUV debba essere portato direttamente allo sfasciacarrozze. Cambiando argomento vogliamo restare nei pressi della casa di Sant'Agata Bolognese per mostrarvi l'assurdo e appariscente esemplare di Urus personalizzato appartenente alla star dell'NBA LaMelo Ball: la carrozzeria è fluorescente. Per tutti coloro che non possono sborsare i 227.000 euro minimi richiesti per il veicolo c'è una soluzione economica: ecco come funziona.