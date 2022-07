Lamborghini Urus diventa più sportivo: le nuove immagini spia rivelano anche un alettone

Lamborghini ha festeggiato le 20.000 unità di Urus prodotte in soli 4 anni di vita, e a breve riceverà il suo primo restyling, e non solo. Le ultime immagini spia catturate da Varryx, lo youtuber specializzato nell’adocchiare i modelli italiani in sviluppo, mostra interessanti dettagli che suggeriscono una natura più sportiva per il SUV del toro.

Nel filmato si vedono tre Urus che rientrano in fabbrica, ma in particolare è il terzo esemplare che attira l’attenzione, e non ha caso il modello verde che lo precedeva si è messo a scudo per evitare che l’obiettivo della fotocamera riprendesse con troppa facilità il muletto camuffato (un’altra Lamborghini Urus è stata utilizzata come scudo per nascondere l’erede dell’Aventador).

La Urus total black in questione aveva il frontale e il posteriore coperto, assieme ad alcuni elementi sulle parti laterali della fiancata. Le coperture nere non permettono di avere una visione chiara di ciò che si cela al di sotto di esse, ma sembra che il frontale sfoggi delle prese d’aria più ampie del modello attuale. Inoltre notiamo dei cerchioni in tinta nera con un nuovo design che calzano pneumatici Pirelli 325/30, mentre sul lunotto posteriore è spuntato un inedito alettone, che potrebbe poi caratterizzare la versione più sportiva Urus Evo.

Ricordiamo che le novità del modello Urus non riguardano soltanto il lato estetico ma anche quello che si nasconde sotto alla carrozzeria: di recente è stata avvistata la Lamborghini Urus plug-in hybrid che dovrebbe condividere la piattaforma con la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.