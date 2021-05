Lamborghini Urus sciolta dalle fiamme, il proprietario è sconcertato

La Lamborghini Urus rappresenta di certo il modello attuale di maggior successo per la casa di Sant'Agata Bolognese, poiché negli ultimi anni ha superato ampiamente le vendite combinate di Huracan e Aventardor. Adesso però un esemplare in nero opaco del super SUV non sarà più in grado di tornare in strada a causa di un grave incendio.

L'episodio si è verificato lo scorso 27 aprile sulla National Feeway 1, a Tawian, in modo del tutto inaspettato. In base a quanto appena riportato da Taiwan News, il conducente sarebbe stato in grado di sfuggire al disastro sulle sue stesse gambe e senza riportare gravi ferimenti ma, come potete notare voi stessi dal video in fondo alla pagina, il bolide italiano non è stato altrettanto fortunato: il fuoco l'ha eroso fino al telaio rendendolo assolutamente irriconoscibile. L'operatore di un carro attrezzi aveva provato a fermare l'incendio tramite un estintore, ma non è servito proprio a nulla.



Il ventinovenne proprietario del veicolo si è goduto il SUV dal poderoso V8 per circa otto mesi prima dello sfortunato evento. Inizialmente non aveva alcuna idea sulle cause dall'autocombustione che ha portato il mezzo ad essere poco più di metallo e plastica sciolta, ma in seguito ad un'analisi svolta di vigili del fuoco della contea di Changhua, la colpa dovrebbe andare interamente ad un guasto elettrico.



Taiwan News cita infatti le dichiarazioni del dipartimento dei vigili del fuoco scrivendo come segue:"un corto circuito di qualche tipo si è verificato nell'area posteriore destra del veicolo, causando un incendio che alla fine si è esteso al serbatoio del carburante."



La breve clip in calce è stata registrata da un semplice automobilista incuriosito dal traffico e dal fumo, e rende chiarissima l'entità del danno ripotato dalla Lamborghini Urus. Ci dispiace per il suo proprietario, ma dovrà dirle addio definitivamente.



La stessa sorte è toccata pochissimi giorni fa in Malesia ad un altro esemplare di Urus. In quel caso l'incendio era divampato a partire dal vano motore e subito dopo un ribaltamento in autostrada. Di recente non si fa altro che discutere delle auto elettriche che vanno in autocombustione, ma ci teniamo a ricordare che gli incendi hanno sempre caratterizzato il trasporto su gomma.