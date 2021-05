Una Lamborghini Urus si ribalta e si incendia: le immagini dalla Malesia

Qualche anno fa le auto elettriche, e in particolare le Tesla, si sono trovate sotto i riflettori per via di alcuni casi di incendio. Da qui la domanda: le auto elettriche rischiano di incendiarsi più delle termiche dopo un incidente? Beh i rischi sono simili e ora anche una Lamborghini Urus è finita in fiamme.

Le immagini che vedete arrivano dalla Malesia, dove un SUV di Sant’Agata Bolognese si è ribaltato per prendere fuoco subito dopo. Nel video manca il momento clou dello schianto, fa comunque impressione vedere l’Urus “a testa in giù” con le fiamme che avvolgono soprattutto il vano motore. Fortunatamente, come ha riportato Supercar Fails, nessuno si è fatto male nell’incidente, gli occupanti ne sono usciti illesi, cosa che inoltre ci fa capire quanto siano sicuri i mezzi del toro.

Veicoli di estrema potenza, anche nella loro variante SUV: l’Urus è infatti un bestione che può accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi grazie al suo motore V8 Biturbo da 4.0 litri e 650 CV, mentre lo 0-200 è possibile in soli 12,8 secondi. La velocità massima è fissata a 305 km/h, parliamo insomma di un’auto sportiva incastonata in un corpo più muscoloso e dall’assetto rialzato. 2.154 kg il peso a vuoto, che però svaniscono magicamente grazie al potente propulsore.