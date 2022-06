Una Lamborghini Urus protegge l'erede dell'Aventador dagli sguardi indiscreti

Negli ultimi tempi ne vediamo di tutti i colori fuori dai cancelli della fabbrica di Sant’Agata Bolognese. Qualche mese fa hanno avvistato una Ferrari SF90 Stradale mentre usciva dalla fabbrica Lamborghini, e oggi invece vediamo una Urus usata come scudo per nascondere il muletto dell’erede della Aventador.

A dire il vero hanno beccato anche una Porsche Taycan Sport Turismo fuori da Lamborghini, ma quella è un’altra storia. In ogni caso le immagini arrivano ancora una volta dallo youtuber italiano Varryx, specializzato nell’immortalare soprattutto le sportive del nostro paese durante le loro numerose apparizioni su strada per i vari test di sviluppo.

Ebbene, questa volta ha fatto bingo, non solo perché ha immortalato l’erede dell’Aventador, ma anche perché il comportamento dei tester è stato comico. La nuova supercar del toro stava rientrando in fabbrica scortata da una Urus blu, e appena il conducente di quest’ultima si è accorto degli occhi indiscreti pronti a filmare, si è subito messo a protezione della protagonista come un vero bodyguard, e assieme hanno iniziato ad indietreggiare in retromarcia per cambiare strada ed entrare nello stabilimento da un’entrata secondaria.

Ciò nonostante, la telecamera è riuscita a catturare qualche fotogramma “pulito” che mostra buona parte della nuova supercar, anche se in realtà c’è davvero poco da vedere visto che il muletto utilizza delle forme analoghe in tutto e per tutto a quelle dell’Aventador, mentre le cose nuove si trovano ovviamente al di sotto della carrozzeria. In ogni caso è visibile l’adesivo triangolare giallo che indica la presenza di un powertrain ibrido a bordo.