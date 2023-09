Lamborghini Urus, proprietario non convinto dal look la trasforma in 6x6: era meglio prima

I tentativi di modificare un mezzo così estremo già di suo come Lamborghini Urus è una pratica che ormai non siamo abituati a vedere. Mansory ha proposto una versione estremamente elaborata del Suv di Lamborghini. Questo Lamborghini Urus 6x6 però, pare essere una mossa piuttosto azzardata, ecco qualche dettaglio di questa bizzarra versione.

Le informazioni dettagliate su questo mezzo a sei ruote motrici non sono ancora noti, questo post del profilo Instagram @carlifestyle, mostra una Urus di colore rosso parcheggiata in quello che potrebbe essere un centro specializzato in modifiche estreme e strutturali di veicoli tradizionali.

Prendiamo per scontato che questa Urus abbia effettivamente 6 ruote mortici (perchè non è detto potrebbe essere semplicemente una cosa estetica), per fare spazio a due ruote ulteriori è stato ampliato il vano posteriore con una sorta di asse extra che ha notevolmente aumentato lo spazio interno del Suv, sembra infatti che il bagagliaio (a occhio) sia più capiente e profondo.

Il proprietario di questa Lamborghini Urus ha scelto di equipaggiarla con grandi cerchioni rivestiti di sottili pneumatici, suggerendo che sia stata costruita più per attirare l'attenzione che per l'utilizzo in spazi aperti. Questa scelta enfatizza ancora di più la natura esibizionista che i possessori di tali veicoli, spesso, tendono a mettere in mostra. Tuttavia, rimangono dubbi sull'effettiva funzionalità del terzo asse, alimentato dal motore bi-turbo. Questa Urus "6x6" solleva la stessa domanda di quanto fosse controverso il coupé di Mansory presentato qualche mese fa. La sua autenticità e l'obiettivo del progetto rimangono, tuttavia, un mistero affascinante.

Lamborghini, come molti altri, sta lentamente iniziando un processo progressivo di elettrificazione; oltre alla recente Lanzador presentato alla Monterey Car Week, la casa di Sant'Agata Bolognese ha anche in programma una versione Plug-in Hybrid di Lamborghini Urus.